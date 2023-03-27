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Бучневич — пятый игрок «Сент-Луиса» за последние 20 лет с 40 голевыми передачами в сезоне

Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич отметился голом и результативной передачей в матче с «Лос-Анджелес Кингз».

Таким образом, 27-летний нападающий набрал 40-ю результативную передачу в текущем сезоне НХЛ и стал пятым игроком «блюзменов» за последние 20 лет, достигшим этого показателя, сообщает пресс-служба лиги. Ранее 40 ассистов набирали Роберт Томас, Райан О'Райли, Дуг Уэйт и Павол Демитра.

Всего Бучневич в регулярке-2022/2023 отметился 24 голами и 40 результативными передачами, набрав в общей сложности 64 очка за 58 матчей.

Напомним, на стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе, США завершился очередной матч регулярного сезона НХЛ. «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу со счётом 7:6 одержали хозяева.