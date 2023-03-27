Кто выиграет в финальной серии Восточной конференции?
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1 апреля 2023 года начнётся финальная серия Восточной конференции Кубка Гагарина, в которой встретятся казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».
В связи с этим, «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: кто выиграет в финальной серии Восточной конференции?
Напомним, «Ак Барс» в полуфинале Востока был сильнее владивостокского «Адмирала» 4-2 в серии. Омские «ястребы» вышли в финал Восточной конференции, обыграв магнитогорский «Металлург» всухую 4-0 в серии.
«Ак Барс» и «Авангард» седьмой раз сыграют в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Счёт — 3-3, однако омичи выиграли последние три серии. Игры финальной серии Кубка Гагарина Восточной конференции запланированы на 1, 3, 5, 7 и, если понадобится, 9, 11, 13 апреля.
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