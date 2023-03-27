Рябыкин: в финале Казани и Омска сценарий серии зависит от большинства и судейства

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин поделился ожиданиями от серии плей-офф финала Восточной конференции КХЛ между омским клубом и «Ак Барсом».

«Тут не всё так однозначно. Для Казани серия с «Адмиралом» получилась очень эмоциональной, где-то команда пересилила и себя, и прагматичную тактику неудобного соперника. С объёмом мастерства у «Ак Барса» всё в порядке, психологически команда на пике.

«Авангард», наоборот, может выпасть из турнирного графика. Две короткие серии, плюс пауза больше недели. Тут нужно очень внимательно отнестись к старту финала, избежать «ржавчины». И не отпустить вперёд горячего соперника.

Казань за месяц трижды слетала на Дальний Восток, нагрузка? И огромная! Безусловно, переакклиматизации «Ак Барсу» не избежать, на длинной серии возможны спады. Но у Казани, повторюсь, очень много мастерства, а оно позволяет правильно распределить силы.

По «сетке» фаворит финала — Казань, у неё преимущество своего поля. Но есть факторы и за Омск. Команда тоже очень талантливая, с острым, скоростным нападением. Тем интереснее будет серия.

Сценарий финала в первую очередь зависит от большинства и судейства. Обе команды — одни из лучших в реализации большинства. Тот же «Адмирал» это понял — сыграл при минимуме удалений, у «Магнитки», наоборот, это не получилось. Думаю, состязание спецбригад и станет решающим.

В плей-офф арбитры свитят реже, чем в регулярном чемпионате, на мой взгляд, это правильно. Другое дело, что есть разные бригады — кто-то пропускает, скажем так, мелкий и средний фол, кто-то к ним цепляется. Кстати, такая картина не только в КХЛ, но и в НХЛ. Думаю, что в серии таких мастеровитых команд большого количества удалений быть не должно. Но от судейской линии многое зависит. Если пойдёт парад удалений, то будет много голов и непредсказуемый сценарий», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.

Игры финала Восточной конференции запланированы на 1, 3, 5, 7 и, если понадобится, 9, 11, 13 апреля.