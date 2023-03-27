«Нефтехимик» объявил об уходе Гончарова и о переподписании лучшего защитника-бомбардира

«Нефтехимик» в официальном телеграм-канале объявил об изменениях в составе.
Клуб покинул 33-летний защитник Максим Гончаров. Контракт с ним расторгнут по согласию сторон. Кроме того, «Нефтехимик» продлил соглашение с 28-летним защитником Ильёй Хохловым. Новый контракт заключён на два года.
Гончаров пополнил состав «Нефтехимика» в ходе нынешнего чемпионата. В завершившемся для нижнекамской команды сезоне опытный защитник суммарно отыграл 45 матчей, в которых забросил четыре шайбы, отдал две результативные передачи и суммарно набрал семь очков.
«Мы благодарим Максима за плодотворную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.
Хохлов пополнил состав «Нефтехимика» осенью 2022 года. За это время защитник сыграл в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ и Кубка Гагарина, набрал 19 (5+14) очков и стал лучшим бомбардиром среди защитников «Нефтехимика» в прошедшем сезоне.
- 27 марта 2023
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