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«Монреаль» вырвал победу у «Баффало» в серии послематчевых буллитов

«Монреаль» вырвал победу у «Баффало» в серии послематчевых буллитов
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов. Основное время матча закончилось со счётом 3:3.

Счёт в матче был открыт на второй минуте — отличился Джордан Харрис, выведя гостей вперёд. Через 2 минуты Лукаш Роусек восстановил равенство во встрече.

На 25-й минуте Алекс Бельзиль вновь вывел гостей вперёд. Через минуту Джон-Джейсон Петерка сравнял счёт, а на 29-й минуте Райли Стиллман забил третий гол команды в матче.

На 49-й минуте встречи Брендан Галлахер забросил третью шайбу гостей и перевёл игру в овертайм.

Победный буллит оформил канадский нападающий «Монреаля» Майкл Пеццетта.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2023, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 4
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Харрис (Друен, Мэтисон) – 01:22 (5x5)   1:1 Роусек (Джост, Пауэр) – 03:49 (5x5)   1:2 Бельзиль (Савар) – 24:28 (5x5)   2:2 Петерка (Так, Миттельштадт) – 25:49 (5x4)   3:2 Стиллман (Олофссон, Роусек) – 28:31 (5x5)   3:3 Галлахер (Эванс, Юлёнен) – 48:35 (5x5)   3:4 Пеццетта – 65'
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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