«Монреаль» вырвал победу у «Баффало» в серии послематчевых буллитов

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов. Основное время матча закончилось со счётом 3:3.
Счёт в матче был открыт на второй минуте — отличился Джордан Харрис, выведя гостей вперёд. Через 2 минуты Лукаш Роусек восстановил равенство во встрече.
На 25-й минуте Алекс Бельзиль вновь вывел гостей вперёд. Через минуту Джон-Джейсон Петерка сравнял счёт, а на 29-й минуте Райли Стиллман забил третий гол команды в матче.
На 49-й минуте встречи Брендан Галлахер забросил третью шайбу гостей и перевёл игру в овертайм.
Победный буллит оформил канадский нападающий «Монреаля» Майкл Пеццетта.
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