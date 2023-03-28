21 сейв Бобровского не спас «Флориду» от поражения в матче с «Оттавой»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Флориду Пантерз». Матч состоялся в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершился победой хозяев со счётом 5:2.
В составе «Оттавы» отличились Брэди Ткачук, Эрик Бреннстрём, Алекс Дебринкэт, Тим Штюцле и Шейн Пинто. Российский защитник Артём Зуб завершил матч с коэффициентом полезности «+1».
За «Флориду» дубль оформил Густав Форслинг. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 21 сейв.
Таким образом, «Оттава» одержала вторую победу за последние три матча. «Флорида», в свою очередь, потерпела четвёртое поражение кряду.
В следующем матче «Оттава» встретится с «Филадельфией Флайерз», а «Флорида» проведёт матч с «Торонто Мэйпл Лифс». Матчи пройдут 31 и 30 марта соответственно.
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