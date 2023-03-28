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21 сейв Бобровского не спас «Флориду» от поражения в матче с «Оттавой»

21 сейв Бобровского не спас «Флориду» от поражения в матче с «Оттавой»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Флориду Пантерз». Матч состоялся в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершился победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «Оттавы» отличились Брэди Ткачук, Эрик Бреннстрём, Алекс Дебринкэт, Тим Штюцле и Шейн Пинто. Российский защитник Артём Зуб завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

За «Флориду» дубль оформил Густав Форслинг. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 21 сейв.

Таким образом, «Оттава» одержала вторую победу за последние три матча. «Флорида», в свою очередь, потерпела четвёртое поражение кряду.

В следующем матче «Оттава» встретится с «Филадельфией Флайерз», а «Флорида» проведёт матч с «Торонто Мэйпл Лифс». Матчи пройдут 31 и 30 марта соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2023, вторник. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ткачук (Шабо) – 09:02 (5x5)   2:0 Бреннстрём – 18:55 (5x4)   2:1 Форслинг (Райнхарт, Стаал) – 25:58 (5x5)   3:1 Дебринкэт (Батерсон, Ткачук) – 39:22 (5x4)   3:2 Форслинг (Экблад, Луостаринен) – 49:15 (5x5)   4:2 Штюцле (Хэмоник, Жиру) – 57:37 (5x4)   5:2 Пинто – 58:30 (en)
Кто победит в основное время?
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