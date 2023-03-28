«Ну что здесь такого?» Капризов прокомментировал уникальный рекорд для россиян в НХЛ

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился мнением о своём уникальном достижении. Хоккеист стал первым россиянином, оформившим натуральный хет-трик в матче НХЛ. Это произошло во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ) 26 февраля.
«Какие рекорды я побил в этом сезоне? Мне кажется, что их не было вообще (смеётся). У меня вообще нет чувства, что я в этом сезоне что-то побил. Не чувствую такого, потому что этот сезон идёт тяжелее. Первый россиянин с натуральным хет-триком в истории? Им делать просто нечего (смеётся). Ну что здесь такого? Им лишь бы что-нибудь обсуждать здесь.
У нас спады в этом сезоне, меньше забиваем. Но и меньше пропускаем, как я понимаю. У нас много матчей были со счётом 3:1, 2:1, 3:2 ОТ. Наверное, из-за этого. А в том году мы столько камбэков сделали: 6:5, 5:4, 5:2, 7:4. Размахивались такие счета. В этом году мы поскромнее. Но главное — это результаты команды», — сказал Капризов в эфире YouTube-канала «Лига ставок».
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