Капризов отреагировал на слова тренера «Миннесоты», сказавшего: «Кому нужен ваш Капризов?»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал слова главного тренера «дикарей» Дина Эвасона. В отсутствие травмированного форварда команда успешно справлялась в атаке. Эвасон пошутил на эту тему, сказав: «Кому нужен ваш Капризов?»
«Я не звонил, ничего не говорил. Но я знаю, что он любит пошутить. У него бывают свои шутки. Может, он и не шутил, я не знаю, может, так и есть. Не знаю, я не обращаю внимания, не смотрю особо медиа. Надо будет спросить, может, всерьёз не нужен (смеётся).
«Миннесота» без меня забивает аномально много? Молодцы на самом деле, ребята хорошо играют. Я смотрю матчи, здорово играют, забивают, моменты создают. Мы весь сезон, в принципе, мало забивали. Сейчас прям пошло. Дай бог, чтобы так и было, продолжилось в плей-офф», — сказал Капризов в эфире YouTube-канала «Лига ставок».
- 27 марта 2023
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