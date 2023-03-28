Кожевников — о рекомендациях Баха: было понятно, что так будет. Русские привыкли терпеть

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал условия участия российских спортсменов в международных стартах, которые назвал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

«Всё это было ясно и понятно. Не забывайте, что Америка всем командует. Было понятно, что так будет. Плохо, конечно. Однако уже ничего не сделаешь. Будем терпеть — русский народ привык терпеть», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее Бах на исполкоме Международного олимпийского комитета в Лозанне рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным турнирам, однако обозначил ряд условий, которые они для этого должны будут соблюсти.