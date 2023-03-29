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Кирилл Марченко повторил рекорд «Коламбуса» по голам в дебютном сезоне

Кирилл Марченко повторил рекорд «Коламбуса» по голам в дебютном сезоне
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Коламбус Блю Джекетс». На момент публикации новости счёт встречи — 3:1 в пользу хозяев льда.

Автором первой шайбы «Коламбуса» в этом матче стал российский нападающий Кирилл Марченко.

Для Кирилла этот гол стал уже двадцатым в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Таким образом, Марченко повторил рекорд «Коламбуса» по голам в дебютном сезоне — столько же голов в свою дебютном сезоне забил канадский форвард Пьер-Люк Дюбуа.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2023, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Перерыв
4 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Хитил (Лафреньер, Миллер) – 05:23 (5x5)   2:0 Тарасенко (Шнайдер, Харпур) – 06:50 (5x5)   3:0 Кейн (Трочек, Крайдер) – 08:00 (5x5)   3:1 Марченко (Рослович, Годро) – 11:45 (5x4)   3:2 Годро (Дженнер, Кристиансен) – 19:31 (5x5)   4:2 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 37:36 (5x4)

Всего в нынешнем сезоне на счету Марченко 23 (20+3) очка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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