Кирилл Марченко повторил рекорд «Коламбуса» по голам в дебютном сезоне

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Коламбус Блю Джекетс». На момент публикации новости счёт встречи — 3:1 в пользу хозяев льда.

Автором первой шайбы «Коламбуса» в этом матче стал российский нападающий Кирилл Марченко.

Для Кирилла этот гол стал уже двадцатым в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Таким образом, Марченко повторил рекорд «Коламбуса» по голам в дебютном сезоне — столько же голов в свою дебютном сезоне забил канадский форвард Пьер-Люк Дюбуа.

Всего в нынешнем сезоне на счету Марченко 23 (20+3) очка.

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