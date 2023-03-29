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Панарин стал шестым россиянином, забившим 25 голов в нынешнем сезоне НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Коламбус Блю Джекетс». На момент публикации новости счёт встречи — 4:2 в пользу хозяев льда.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором четвёртой шайбы «Рейнджерс» в этом матче.

Эта шайба стал для Панарина 25-й в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Всего в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ на счету Панарина 83 (25+58) очков.

Панарин стал шестым россиянином, достигнувшим отметки в 25 шайб в нынешнем сезоне. Ранее это удалось сделать Александру Овечкину, Кириллу Капризову, Андрею Кузьменко, Никите Кучерову и Евгению Малкину. Ближайшим из россиян к 25 голам теперь является игрок «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич.