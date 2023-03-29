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«Бостон» дома проиграл «Нэшвиллу», прервав серию из семи побед

«Бостон» дома проиграл «Нэшвиллу», прервав серию из семи побед
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 2:1.

Первый период в матче оказался безголевым.

Во втором периоде на 39-й минуте единственный гол забил канадский нападающий «Предаторз» Коди Гласс. Ему ассистировали защитники команды Райан Макдона и Данте Фаббро.

На 59-й минуте Жереми Лозон забил второй гол гостей в матче. За секунду до финальной сирены Давид Пастрняк смог отыграть одну шайбу для своей команды, установив итоговый счёт — 2:1 в пользу «Предаторз».

«Бостон» потерпел первое поражение за восемь последних матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Нэшвилл» в свою очередь одержал первую победу за последние три встречи.

В следующем матче «Брюинз» сыграют с «Коламбус Блю Джекетс», а «Нэшвилл» встретится с «Питтсбургом». Обе игры состоятся 31 марта.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2023, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Гласс (Макдона, Фаббро) – 38:11 (5x5)   0:2 Лозон (Гласс) – 58:41 (en)   1:2 Пастрняк (Дебраск, Макэвой) – 59:59 (6x5)
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