«Бостон» дома проиграл «Нэшвиллу», прервав серию из семи побед

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 2:1.

Первый период в матче оказался безголевым.

Во втором периоде на 39-й минуте единственный гол забил канадский нападающий «Предаторз» Коди Гласс. Ему ассистировали защитники команды Райан Макдона и Данте Фаббро.

На 59-й минуте Жереми Лозон забил второй гол гостей в матче. За секунду до финальной сирены Давид Пастрняк смог отыграть одну шайбу для своей команды, установив итоговый счёт — 2:1 в пользу «Предаторз».

«Бостон» потерпел первое поражение за восемь последних матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Нэшвилл» в свою очередь одержал первую победу за последние три встречи.

В следующем матче «Брюинз» сыграют с «Коламбус Блю Джекетс», а «Нэшвилл» встретится с «Питтсбургом». Обе игры состоятся 31 марта.