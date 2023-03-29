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Макдэвид стал первым игроком НХЛ за последние 30 лет, набравшим на выезде 70+ очков

Макдэвид стал первым игроком НХЛ за последние 30 лет, набравшим на выезде 70+ очков
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимает «Эдмонтон Ойлерз». В середине третьего периода гости впереди — 7:3.

В составе гостей ассистентским хет-триком уже отметился капитан команды Коннор Макдэвид, который благодаря этому достиг отметки в 70 очков на выезде в этом сезоне НХЛ. Канадский форвард стал первым игроком НХЛ за последние 30 лет, кому покорилось это достижение. В сезоне-1992/1993 Стив Айзерман завершил регулярку с 84 очками в гостевых матчах.

Всего же Макдэвид стал шестым игроком в истории лиги с подобным достижением. Уэйн Гретцки набирал 70+ очков на выезде восемь раз в карьере, Марио Лемье (четыре раза), Айзерман (дважды), ещё по разу Марсель Дионн, Бретт Халл и теперь Макдэвид.

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