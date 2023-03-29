Гендиректор «Адмирала»: Серебряков желает остаться с нами

Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан подтвердил уход из команды легионеров Либора Шулака и Михала Криштофа, а также сообщил о переговорах с вратарём Никитой Серебряковым, ставшим одним из главных героев команды в прошедшем сезоне.
«Действительно Криштоф уходит в «Сочи», а Шулак — в «Авангард»? Мы сами не знали, что они до плей-офф уже подписали… Конечно, мы не хотели тоже их тревожить и будоражить, отвлекать их. Но они же эти… Это их дело. По поводу всех остальных игроков — они все желают у нас остаться. Включая Серебрякова. Сейчас дело техники. Ведутся переговоры. Это же не просто так, не в магазин прийти и огурец купить», — передаёт слова Ана корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
«Адмирал» объявил о продлении контракта с главным тренером Леонидом Тамбиевым.
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