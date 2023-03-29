Пыленков: у ЦСКА проблемы с «Локомотивом» из-за упорной серии с «Северсталью»

Защитник «Северстали» Даниил Пыленков оценил сезон в исполнении череповецкого клуба и ответил на вопрос, что ему дал обмен из СКА в середине сезона. Напомним, Пыленков вместе с вратарём Александром Самоновым был обменян из питерского клуба на голкипера Владислава Подъяпольского.
«После обмена из СКА провёл за «Северсталь» лишь половину чемпионата, поэтому не мне давать оценки. Но в плей-офф мы показали достойный хоккей, имели шансы на победу и в седьмом матче серии с ЦСКА. Мне кажется, у армейского клуба есть проблемы во втором раунде с «Локомотивом» ещё и потому, что много сил было потрачено в первом.
Что мне дал обмен из СКА? Он дал мне возможность посмотреть на профессиональный хоккей по-новому, повзрослеть. В «Северстали» проводил на льду по 23 минуты за матч — и в чемпионате, и в Кубке. Почувствовал уверенность в своих силах — и, наверное, лидерскую ответственность», — цитирует Пыленкова Russia-Hockey.ru.
В сезоне-2022/2023 на счету Пыленкова 21 (4+17) очко в 40 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+11». В плей-офф игрок обороны провёл семь игр, в которых набрал 5 (1+4) результативных баллов.
- 29 марта 2023
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