Защитник «Северстали» Пыленков прокомментировал слухи об отъезде в НХЛ

Защитник «Северстали» Даниил Пыленков прокомментировал слухи об отъезде в НХЛ. Ранее, в СМИ появилась информация, что 22-летний защитник может продолжить карьеру в «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Хочется для начала поблагодарить болельщиков нашей команды за колоссальную поддержку в сезоне. На данный момент команда распущена. Информация по НХЛ? На данный момент у меня действующий контракт с «Северсталью», — приводит слова Пыленкова официальный телеграм-канал «Северстали».

В сезоне-2022/2023 на счету Пыленкова 21 (4+17) очко в 40 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+11». В плей-офф игрок обороны провёл семь игр, в которых набрал 5 (1+4) результативных баллов.

Даниил был выбран «Тампой» на драфте НХЛ-2021 под общим 196-м номером.