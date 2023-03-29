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ЦСКА — «Локомотив» 5:0, седьмой матч второго раунда плей-офф КХЛ, 29 марта 2023 года

ЦСКА разгромил «Локомотив» в седьмом матче и победил в серии плей-офф 4-3
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В заключительном, седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Победу со счётом 5:0 одержали армейцы и выиграли серию плей-офф со счётом 4-3.

Счёт в матче на пятой минуте открыл Антон Слепышев с передач Андрея Светлакова и Фредрика Классона. На 10-й минуте первого периода преимущество хозяев упрочил Виталий Абрамов с передачи Прохора Полтапова, после чего главный тренер железнодорожников Игорь Никитин взял 30-секундный перерыв.

На 14-й минуте второго периода счёт 3:0 сделал Владислав Каменев с передачи Никиты Нестерова.

На пятой минуте третьего периода четвёртую шайбу армейцев забросил Андрей Светлаков с передач Антона Слепышева и Павла Карнаухова. На 16-й минуте третьего периода довёл счёт до разгромного Михаил Григоренко с передач Максима Соркина и Максима Мамина.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 7-й матч
29 марта 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Слепышев (Светлаков, Классон) – 04:26 (5x5)   2:0 Абрамов (Полтапов) – 09:12 (5x5)   3:0 Каменев (Нестеров) – 33:33 (5x5)   4:0 Светлаков (Слепышев, Карнаухов) – 44:50 (5x5)   5:0 Григоренко (Соркин, Мамин) – 55:17 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В финале Кубка Гагарина Западной конференции ЦСКА сыграет со СКА. Первый матч в серии будет сыгран 2 апреля в Санкт-Петербурге.

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