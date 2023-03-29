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ЦСКА разгромил «Локомотив» в седьмом матче и победил в серии плей-офф 4-3

В заключительном, седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Победу со счётом 5:0 одержали армейцы и выиграли серию плей-офф со счётом 4-3.

Счёт в матче на пятой минуте открыл Антон Слепышев с передач Андрея Светлакова и Фредрика Классона. На 10-й минуте первого периода преимущество хозяев упрочил Виталий Абрамов с передачи Прохора Полтапова, после чего главный тренер железнодорожников Игорь Никитин взял 30-секундный перерыв.

На 14-й минуте второго периода счёт 3:0 сделал Владислав Каменев с передачи Никиты Нестерова.

На пятой минуте третьего периода четвёртую шайбу армейцев забросил Андрей Светлаков с передач Антона Слепышева и Павла Карнаухова. На 16-й минуте третьего периода довёл счёт до разгромного Михаил Григоренко с передач Максима Соркина и Максима Мамина.

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В финале Кубка Гагарина Западной конференции ЦСКА сыграет со СКА. Первый матч в серии будет сыгран 2 апреля в Санкт-Петербурге.