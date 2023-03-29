Результаты матчей плей-офф КХЛ 29 марта, турнирная сетка

29 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Была проведена одна встреча второго раунда плей-офф.
В заключительном, седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Армейцы одержали победу со счётом 5:0 и выиграли серию плей-офф со счётом 4-3. Счёт в матче на пятой минуте открыл Антон Слепышев. На 10-й минуте первого периода преимущество хозяев упрочил Виталий Абрамов. На 14-й минуте второго периода счёт 3:0 сделал Владислав Каменев. На пятой минуте третьего периода четвёртую шайбу армейцев забросил Андрей Светлаков. Довёл счёт до разгромного Михаил Григоренко.
В финале Западной конференции ЦСКА сыграет со СКА. Первый матч в серии будет сыгран 2 апреля в Санкт-Петербурге.
- 29 марта 2023
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