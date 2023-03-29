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Результаты матчей плей-офф КХЛ 29 марта, турнирная сетка

Результаты матчей плей-офф КХЛ 29 марта, турнирная сетка
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29 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Была проведена одна встреча второго раунда плей-офф.

В заключительном, седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Армейцы одержали победу со счётом 5:0 и выиграли серию плей-офф со счётом 4-3. Счёт в матче на пятой минуте открыл Антон Слепышев. На 10-й минуте первого периода преимущество хозяев упрочил Виталий Абрамов. На 14-й минуте второго периода счёт 3:0 сделал Владислав Каменев. На пятой минуте третьего периода четвёртую шайбу армейцев забросил Андрей Светлаков. Довёл счёт до разгромного Михаил Григоренко.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 7-й матч
29 марта 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Слепышев (Светлаков, Классон) – 04:26 (5x5)   2:0 Абрамов (Полтапов) – 09:12 (5x5)   3:0 Каменев (Нестеров) – 33:33 (5x5)   4:0 Светлаков (Слепышев, Карнаухов) – 44:50 (5x5)   5:0 Григоренко (Соркин, Мамин) – 55:17 (5x5)

В финале Западной конференции ЦСКА сыграет со СКА. Первый матч в серии будет сыгран 2 апреля в Санкт-Петербурге.

Турнирная сетка Кубка Гагарина
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