Секрет легенды! ЦСКА установил уникальное достижение в КХЛ, уничтожив «Локомотив» в Москве

«Готовы ли ментально и физически играть весь седьмой матч, как сегодня третий период? Как говорится, волков бояться — в лес не ходить. Для чего нужно было выигрывать сегодня, если перестраховываться в седьмом матче? Естественно, что это потребует максимальных затрат, но, с другой стороны, к этому нужно относиться как к тому, что седьмой матч — это дар божий. Мотивация должна быть на уровне», — такими словами после победы в шестом матче серии главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин говорил о подготовке своей команды к решающей встрече в серии с ЦСКА.

Находясь в шаге от завершения сезона, ярославский клуб дважды подряд сумел обыграть столичных армейцев (1:0 и 2:1), благодаря чему добрался до седьмого матча полуфинала Западной конференции. За историю выступления в КХЛ ярославцы пять раз играли седьмые матчи и одержали две победы. Последняя была добыта в далёком 2014 году, когда «Локомотив» вышел в плей-офф с восьмого места в конференции и в первом раунде переиграл московское «Динамо» (4-3, 5:1 в седьмом матче), помешав бело-голубым продолжить защиту своего чемпионского титула.

Последний же опыт участия в седьмом матче серии у ярославцев был в 2021 году, когда во втором раунде плей-офф они так же, как и сейчас, встречались с ЦСКА. Два года назад москвичами руководил не кто иной, как нынешний наставник «Локомотива», и тогда его команда в решающем матче нанесла поражение железнодорожникам со счётом 2:0. Тот сезон оказался для Никитина его последним в стане ЦСКА, а дальше он принял «Локомотив».

В свою очередь, для армейцев серия с ярославцами стала четвёртой подряд с решающей игрой. Предыдущие три седьмых матча — в финале Запада и финале Кубка Гагарина в 2022 году и первом раунде 2023 года — командой Сергея Фёдорова были выиграны. 53-летний Фёдоров в качестве главного тренера вообще ещё ни разу не проигрывал в седьмом матче серии плей-офф КХЛ. И для продолжения защиты чемпионского титула его подопечным сегодня было необходимо продлевать столь удачную серию.

В последнем московском матче в этой серии ЦСКА не смог ни разу поразить ворота Данилы Исаева, проиграв в итоге со счётом 0:1. Голевое молчание на домашней арене армейцы прервали уже на пятой минуте первого периода – Фредрик Классон совершил наброс от синей линии, а Антон Слепышев благодаря удачному подправлению открыл счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

После пропущенной шайбы «Локомотив» мог стремительно отыграться в большинстве, но не смог этого сделать, после чего очень быстро ещё раз пропустил уже при игре в равных составах. Прохор Полтапов от лицевого борта исполнил отличный скрытый пас через ближнюю штангу, а Виталий Абрамов при отыгранном вратаре отправил шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

0:2 к середине первого периода – и тренерскому штабу «Локомотива» не оставалось ничего иного, кроме как использовать тайм-аут для встряски команды. Любопытно, что два года назад под руководством Никитина ЦСКА выдал точно такой же старт седьмого матча с «Локомотивом», как и сейчас. Тогда москвичи повели 2:0 к 12-й минуте первого периода, и в дальнейшем счёт на табло больше не изменился. Теперь уже при Фёдорове они забросили две шайбы к 10-й минуте стартовой трети и приступили к контролю комфортного преимущества в счёте.

Спустя 4,5 минуты после начала второго периода ярославцы получили хороший шанс вернуться в игру, во второй раз в матче оказавшись в большинстве. Ярославцы выиграли вбрасывание, далее скидка прошла в центр зоны, откуда бывший армеец Максим Шалунов мощно зарядил по свободному льду — шведский голкипер Адам Рейдеборн ничем не мог помочь своей команде, но штанга ворот на домашней арене ЦСКА сыграла за хозяев.

Этот момент мог переломить ход встречи, однако удача была на стороне армейцев. 14 минут отрезка подопечные Фёдорова провели, ни разу не бросив по воротам Исаева, а когда после длительной обороны перешли в редкую атаку, то сразу же забили. Никита Нестеров от синей линии совершил наброс на пятак, Владислав Каменев подкараулил отскок и с кистей поднял шайбу над щитком вратаря.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Интрига в матче на этом была фактически исчерпана. Да к тому же на старте третьего периода отличился ещё и Андрей Светлаков. Это был 15-й бросок ЦСКА в створ ворот гостей, четыре из которых хозяева реализовали. Просто космическая реализация моментов, свойственная команде Фёдорова в удачных для неё матчах в этой серии. Окончательный счёт установил Михаил Григоренко, довершивший тотальный разгром «Локомотива» в решающем матче серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Благодаря одержанной победе ЦСКА установил уникальное достижение в КХЛ, повторить которое в ближайшие годы кому-то из других клубов лиги представляется вряд ли возможным. Армейский клуб выиграл четыре подряд серии плей-офф, каждый раз одерживая победы в решающих матчах. При этом сами москвичи в следующем раунде могут даже улучшить своё достижение. Пока же легендарный в прошлом игрок, а ныне успешный тренер Фёдоров продолжает сохранять стопроцентный показатель побед в решающих матчах серий плей-офф КХЛ.

В последний раз в финале Западной конференции КХЛ не случилось армейского противостояния в 2017 году. Тогда «Локомотив» под руководством ныне главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова сумел сенсационно остановить ЦСКА в полуфинале Запада. С тех пор ни одному западному клубу на протяжении четырёх сезонов (ещё один чемпионат был прерван из-за пандемии коронавируса) не удалось нарушить армейскую гегемонию. В этом году «Локомотив» Никитина находился всего в одной победе от повторения успеха шестилетней давности, но теперь ЦСКА в очередной раз разыграет со СКА путёвку в финал Кубка Гагарина.