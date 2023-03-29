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Андронов — об отсутствии стычек в решающем матче: такие правила, есть большая опасность

Андронов — об отсутствии стычек в решающем матче: такие правила, есть большая опасность
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Капитан «Локомотива» Сергей Андронов после поражения от ЦСКА (0:5) рассказал об отсутствии стычек в решающем матче.

«Может ли этот ЦСКА стать чемпионом? Тяжело сказать. Не знаю, посмотрим. Определённо у них есть мастерство и опыт, а как они дальше пойдут, я не знаю, но желаю удачи.

Сегодня не было стычек, которые могли бы нам помочь переломить игру? Вы знаете, а у нас тяжело играть, устраивая стычки и какие-то драки. У нас это может решить игру, когда в первом периоде ещё есть много времени, и тут нельзя кому-то уходить на пять минут. Поэтому такие у нас правила, есть большая опасность этого. Мы пытались вернуться через игру. Но если сейчас возвращаться к этому, то, конечно, надо было что-то делать», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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