«Абсолютный провал». Капитан «Локомотива» — о седьмом матче серии плей-офф с ЦСКА

Капитан «Локомотива» Сергей Андронов после поражения от «Локомотива» (0:5) подвёл итог сезона для железнодорожников.

«Оценка всего сезона? Ещё раз скажу, что задача была выше, чем отыграть сезон достойно. Задача была выиграть. А если брать сегодняшний матч, то это абсолютный провал.

Семь матчей говорят о том, что провели достойную серию? Знаете, призы не дают за хорошее старание. Сейчас кому-то рассказывать, что мы хорошо старались и боролись… Надо стараться играть на победу, и сейчас у нас будет время, чтобы сделать работу над ошибками и подумать. Решающий момент серии? Сегодня. Это и был решающий момент серии. Нашли в себе силы отыграться с 1-3, и седьмой матч нам надо было выигрывать.

Не хватило сверхусилия? Тут всё в совокупности. Это и опыт, и мастерство. В таких матчах нужно показывать свой лучший хоккей», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.