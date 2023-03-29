Капитан «Локомотива» обратился к болельщикам после 0:5 в седьмом матче серии с ЦСКА

Капитан «Локомотива» Сергей Андронов после разгромного поражения от ЦСКА (0:5) и вылета из Кубка Гагарина обратился к болельщикам.
«Обращение к болельщикам по итогам сезона? Хочу сказать большое спасибо за их сумасшедшую поддержку в течение всего сезона, особенно в последних матчах, где всё было феноменально. Наверное, от лица всей команды хочу попросить прощения за такой нелепый конец. Они заслуживают намного большего», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина «Локомотив» одолел подмосковный «Витязь» (4:1). В регулярке ярославцы заняли третье место, набрав 92 очка после 68 сыгранных матчей.
В финале Западной конференции плей-офф КХЛ ЦСКА сыграет со СКА. Первый матч в серии будет сыгран 2 апреля в Санкт-Петербурге и начнётся в 17:00 мск. Следующие игры состоятся 4, 6, 8 и, при необходимости, 10, 12, 14 апреля.
- 29 марта 2023
-
23:37
-
23:26
-
23:24
-
23:22
-
23:15
-
23:08
-
23:05
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:56
-
22:53
-
22:51
-
22:47
-
22:43
-
22:41
-
22:39
-
22:22
-
22:10
-
22:05
-
22:00
-
21:55
-
21:48
-
21:45
-
21:44
-
21:34
-
21:14
-
21:07
-
20:45
-
20:39
-
20:15
-
19:52
-
19:45
-
19:23
-
19:15