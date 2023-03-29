Капитан «Локомотива» обратился к болельщикам после 0:5 в седьмом матче серии с ЦСКА

Капитан «Локомотива» Сергей Андронов после разгромного поражения от ЦСКА (0:5) и вылета из Кубка Гагарина обратился к болельщикам.

«Обращение к болельщикам по итогам сезона? Хочу сказать большое спасибо за их сумасшедшую поддержку в течение всего сезона, особенно в последних матчах, где всё было феноменально. Наверное, от лица всей команды хочу попросить прощения за такой нелепый конец. Они заслуживают намного большего», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина «Локомотив» одолел подмосковный «Витязь» (4:1). В регулярке ярославцы заняли третье место, набрав 92 очка после 68 сыгранных матчей.

В финале Западной конференции плей-офф КХЛ ЦСКА сыграет со СКА. Первый матч в серии будет сыгран 2 апреля в Санкт-Петербурге и начнётся в 17:00 мск. Следующие игры состоятся 4, 6, 8 и, при необходимости, 10, 12, 14 апреля.