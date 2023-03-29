«Каждый гол выглядел немножко некрасиво». Никитин — о 0:5 с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итог матча с ЦСКА (0:5).

«Хорошая серия. К сожалению, заключительный матч такой получился. Думаю, проанализируем, разберёмся. Если бы броски считались за голы, то было бы хорошо. Играть острее? Наверное, сейчас многое можно наговорить…Да здесь мастерство надо было проявлять, да ещё два гола быстрых, лёгких пропустили. Они придали уверенность сопернику.

Мы не собирались планировать, как будем отыгрываться. При этом у нас были моменты, чтобы вернуться в игру, мастерства не хватило, хладнокровия. Штанга Шалунова? Ну я и говорю, что если бы да кабы. Хоккей такой. Иногда бывают нелогичные вещи. Не скажу, что наиграли на 0:5, но каждый гол выглядел немножко некрасиво», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.