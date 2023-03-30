«Рейнджерс» продлили контракт с Хитилом на четыре года и $ 17,75 млн

«Нью-Йорк Рейнджерс» продлил контракт с чешским нападающим Филипом Хитилом, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение Хитила с клубом рассчитано на четыре года, за которые он заработает $ 17,75 млн.

Хитил выступает в составе «Рейнджерс» с начала карьеры — с сезона-2017/2018. За это вроемя он провёл в составе команды из Нью-Йорка 319 матчей, в которых набрал 135 (64+71) очков.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Филип Хитил принял участие в 66 встречах, набрав 42 (22+20) очков с показателем полезности "-10". Нынешний сезон является самым успешным в карьере Хитила.

«Нью-Йорк Рейнджерс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 98 очков.