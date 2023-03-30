Реализованный буллит Евгения Кузнецова не помог «Вашингтону» одолеть «Айлендерс»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 после серии послематчевых буллитов.

В первом периоде голов забито не было. Но на 24-й минуте счёт открыл Пьер Энгвалль. Ему ассистировали Брок Нельсон и российский защитник Александр Романов. Спустя три минуты Конор Шири сравнял счёт. В третьем периоде снова голов не последовало и матч перешёл в овертайм.

В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости. У хозяев свою попытку реализовал российский нападающий Евгений Кузнецов, а Ти Джей Оши и Никлас Бекстрём не забили. У гостей же точны были и Бо Хорват, и Кайл Палмьери.

Российский нападающий хозяев Александр Овечкин заработал коэффициент полезности «-1». У вратаря гостей Ильи Сорокина на счету 25 сейвов.