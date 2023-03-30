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Реализованный буллит Евгения Кузнецова не помог «Вашингтону» одолеть «Айлендерс»

Реализованный буллит Евгения Кузнецова не помог «Вашингтону» одолеть «Айлендерс»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 после серии послематчевых буллитов.

В первом периоде голов забито не было. Но на 24-й минуте счёт открыл Пьер Энгвалль. Ему ассистировали Брок Нельсон и российский защитник Александр Романов. Спустя три минуты Конор Шири сравнял счёт. В третьем периоде снова голов не последовало и матч перешёл в овертайм.

В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости. У хозяев свою попытку реализовал российский нападающий Евгений Кузнецов, а Ти Джей Оши и Никлас Бекстрём не забили. У гостей же точны были и Бо Хорват, и Кайл Палмьери.

Российский нападающий хозяев Александр Овечкин заработал коэффициент полезности «-1». У вратаря гостей Ильи Сорокина на счету 25 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2023, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 2
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Энгвалль (Нельсон, Романов) – 23:52 (5x5)   1:1 Шири – 26:22 (5x5)   1:2 Палмьери – 65:00
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