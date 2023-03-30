Реализованный буллит Евгения Кузнецова не помог «Вашингтону» одолеть «Айлендерс»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 после серии послематчевых буллитов.
В первом периоде голов забито не было. Но на 24-й минуте счёт открыл Пьер Энгвалль. Ему ассистировали Брок Нельсон и российский защитник Александр Романов. Спустя три минуты Конор Шири сравнял счёт. В третьем периоде снова голов не последовало и матч перешёл в овертайм.
В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости. У хозяев свою попытку реализовал российский нападающий Евгений Кузнецов, а Ти Джей Оши и Никлас Бекстрём не забили. У гостей же точны были и Бо Хорват, и Кайл Палмьери.
Российский нападающий хозяев Александр Овечкин заработал коэффициент полезности «-1». У вратаря гостей Ильи Сорокина на счету 25 сейвов.
- 30 марта 2023
-
05:36
-
05:19
-
04:44
-
02:45
-
01:40
- 29 марта 2023
-
23:37
-
23:26
-
23:24
-
23:22
-
23:15
-
23:08
-
23:05
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:56
-
22:53
-
22:51
-
22:47
-
22:43
-
22:41
-
22:39
-
22:22
-
22:10
-
22:05
-
22:00
-
21:55
-
21:48
-
21:45
-
21:44
-
21:34
-
21:14
-
21:07
-
20:45
-
20:39