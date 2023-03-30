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Сорокин не дал реализовать Овечкину убойный голевой момент в овертайме

Сорокин не дал реализовать Овечкину убойный голевой момент в овертайме
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 после серии послематчевых буллитов.

В этой игре российский нападающий хозяев Александр Овечкин нанёс всего один бросок по чужим воротам. Россиянин пытался поразить ворота соотечественника Ильи Сорокина в овертайме. Но голкипер совершил важное для своей команды спасение.

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В серии послематчевых буллитов смотрел оказались гости. У хозяев свою попытку реализовал российский нападающий Евгений Кузнецов, а Ти Джей Оши и Никлас Бекстрём не забили. У гостей же точны были и Бо Хорват, и Кайл Палмьери.

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