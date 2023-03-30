В очередном матче «Вашингтона» россиянин сосредоточился не на голах, а на силовых приёмах. Но его команде это не помогло.

Овечкин заставил канадца кричать от боли! Тот едва не сломался пополам после мощного хита

«Вашингтон» завершил огненное противостояние с «Питтсбургом» четыре дня назад, но этого времени «столичным» не хватило, чтобы прийти в себя. Вслед за «Пингвинз» на пути команды Александра Овечкина возник ещё один потенциальный конкурент за место в плей-офф — «Нью-Йорк Айлендерс».

Несмотря на турнирную принципиальность противостояния, «Кэпиталз» не были слишком активны в попытках навязать сопернику свою волю.

За 60 минут основного времени и пять дополнительного «Вашингтон» нанёс 29 бросков в створ. Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин не справился только с одним из них: на 26-й минуте Коннор Шири получил возможность идеально подстроиться под шайбу и очень точно вонзил её в сетку с неудобной руки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Так «Кэпиталз» ответили на гол Пьерра Энгвалла, который состоялся за три минуты до этого. Нападающий воспользовался очевидной ошибкой вратаря «Вашингтона» Дарси Кемпера. Голкипер неправильно выбрал позицию и пропустил в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Сорокин же был признан второй звездой матча. К сейвам с игры он добавил два спасения в серии буллитов. Россиянин «зачехлил» Ти-Джея Оши и Никласа Бэкстрёма, а не справился лишь с классическим финтом Евгения Кузнецова.

Разочарованными остались те, кто ждал голов от Александра Овечкина. Капитан «столичных» покинул лёд без набранных очков. Он провёл на площадке чуть менее 19 минут и находился на площадке в тот момент, когда «Айлендерс» забили. Кроме того, восьмой номер допустил четыре потери — больше, чем любой другой партнёр и соперник.

В активе Ови только один бросок в створ и сразу пять силовых приёмов. Один из них получился таким, какие многие называют зубодробительными. Овечкин атаковал около скамейки запасных Адама Пелеча. При столкновении с Александром канадский защитник даже вскрикнул. Впрочем, впоследствии Пелеч вернулся на лёд и спокойно продолжил игру.

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По результатам матча «Айлендерс» увеличили отрыв от «Питтсбурга» в борьбе за первый уайлд-кард от Востока. Но преимущество в пять очков может быстро растаять: «островитяне» провели на два матча больше.

«Вашингтон» давно вычеркнули из претендентов на попадание в топ-8 конференции, хотя чисто математически «столичные» сохраняют приличные шансы. От зоны плей-офф их отделяет пять баллов. Впереди у «Кэпиталз» ещё семь игр.