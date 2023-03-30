Главный тренер «Авангарда» Кравец назвал ключевой элемент игры в серии с «Ак Барсом»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил подготовку омского клуба к серии финала Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом».

«По сопернику, я думаю, всё понятно. Соперник занял первое место в регулярном сезоне, уверенно прошёл два тура. Много игроков с мастерством, с опытом, с амбициями, опытный тренерский штаб. Естественно, нужно быть готовым к очень серьёзной борьбе. Нужно много усилий приложить, чтобы выиграть.

Как готовились? После того, как обыграли Магнитогорск, было несколько выходных, потом были тренировки, потом ещё денёк ребята отдохнули. Сейчас три дня подряд тренировки и подготовка к Казани.

Не потерял ли «Авангард» игровой тонус? Я не думаю, что тонус потерян. В прошлом перерыве у нас чуть меньше было отдыха. Здесь самое главное, как ребята настроены, а настроены они на то, чтобы дальше биться и сделать следующий шаг. Я считаю, что ни один человек в команде не расслабился и не подумал, что на этом всё закончено и можно отдыхать.

Есть ли преимущество у «Авангарда» из-за дополнительного отдыха? Я думаю, что вообще никакого преимущества у нас нет по тому, как команда играли между собой на протяжении сезона, по тому, как они и мы играют в плей-офф. Две хорошие ровные команды, и именно самоотдача ребят будет иметь главное значение в этой серии», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Авангард» проведёт первую игру серии финала Восточной конференции с «Ак Барсом» 1 апреля. Матч пройдёт в Казани.