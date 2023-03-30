Кравец: в серии с «Ак Барсом» нам нужно не обращать внимания на судейство

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился ожиданиями от серии финала Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом».
«Насколько «Авангард» готов к агрессивной игре «Ак Барса» и особенностями судейства в казанских матчах? Насколько «Авангард» готов, мы увидим, я думаю, в играх. Но, естественно, мы понимаем, как они играют и что будут делать. Поэтому нам нужно самим всё начинать первыми: вступать в борьбу, не уступать, а побеждать в борьбе за шайбу, не обращать внимания на судейство. Самим не давать повод, играть аккуратно и правильно. То, что они играют в силовой хоккей? У нас тоже достаточно сильных ребят, которые в такой же хоккей играют», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
«Авангард» проведёт первую игру серии финала Восточной конференции с «Ак Барсом» 1 апреля. Матч пройдёт в Казани.
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