Есмантович: ЦСКА – это хоккейная философия, суть которой заключается только в победе

Президент ЦСКА Игорь Есмантович подвёл итоги серии плей-офф полуфинала Западной конференции с «Локомотивом». Армейский клуб разгромил ярославцев в седьмом матче серии со счётом 5:0.

«У нас все последние четыре серии плей-офф с учётом прошлого розыгрыша прошли нервно. Но это спорт, это борьба мастерства, нервов и опыта. Мы молодцы, нас с победой. Сделано только полдела, идём дальше. Не думаю, что со стороны ЦСКА была какая-то расслабленность в серии с «Локомотивом», из-за чего всё решилось в седьмом матче, хотя вели по ходу серии 3-1. Сражались две равные команды — по составу, возрасту и положению в турнирной таблице чемпионата. Все полны амбиций, но есть нюансы и мелочи, которые влияют на результат.

«Локомотив» сравнял счёт в серии, но сегодня мы оказались интереснее соперника, особенно в завершении. Что касается принципиальности противостояния с командой Игоря Никитина, то отмечу, что ЦСКА — это не хоккейная команда. ЦСКА — это хоккейная философия, суть которой заключается только в победе. Ожидания от финала Запада только одни — готовиться и сражаться за победу», — цитирует Есмантовича «РИА Новости».

В Финале Западной конференции КХЛ армейцы встретятся с питерским СКА. Первый матч серии пройдёт в Санкт-петербурге 2 апреля.