КХЛ определила лучших игроков второго раунда плей-офф

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ на основании статистических данных выступлений игроков определила лауреатов второго раунда плей-офф в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Никита Серебряков («Адмирал»), одержавший две победы в шести матчах с «Ак Барсом». По воротам голкипера было нанесено 235 бросков (39,2 в среднем за игру). Процент отражённых бросков составил 95,3%.

Лучшим защитником признан Александр Никишин (СКА), набравший 2 (1+1) очка в четырёх матчах. Никишин завершил серию с «Торпедо» с положительным показателем полезности «+6».

Лучшим нападающим стал Рид Буше («Авангард»), набравший 7 (5+2) очков в четырёх встречах с «Металлургом», включая две победные шайбы. Буше не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6».

Лучшим новичком признан защитник Богдан Конюшков («Торпедо»), у которого 3 (0+3) очка в четырёх матчах со СКА. На его счету один силовой приём, два заблокированных броска и четыре отбора шайбы. Среднее игровое время защитника составило 23 минуты 49 секунд.