Агент Шумакова: в Минске много обещали, ничего не выполнили. Стоило переходить в «Адмирал»

Агент Шуми Бабаев оценил игру своего клиента Сергея Шумакова в минском «Динамо» и рассказал про расставание хоккеиста с «Трактором».

«Минское «Динамо» может продлить контракт с Сергеем Шумаковым? С Минском не было никаких разговоров. И я пока не общался с Сергеем. Он как раз должен скоро прилететь в Москву, и тогда мы с ним поговорим.

В чём причины неудачного сезона для Шумакова? Думаю, нужно просто найти своего тренера, который поможет ему вернуться на свой уровень. Кроме минского «Динамо», у нас ещё было предложение из «Адмирала». Может быть, здесь и моя ошибка, что мы сделали неправильный выбор. Из Минска лично звонил главный тренер Крэйг Вудкрофт и много всего обещал, а в итоге ничего не выполнил. В очередной раз обманули парня. Наверное, стоило принять предложение «Адмирала», игра в этой команде больше бы ему помогла. Хотя сам Леонид Тамбиев не звонил и не выражал личную заинтересованность, в отличие от Вудкрофта. По сути всё решил именно звонок.

Сказалось то, что Шумаков поздно начал сезон? Он ждал «Трактор», таково было его решение. Конечно, из-за этого он много потерял, не было предсезонки с командой и сезон получился скомканным. Но видите, как с «Трактором» всё получилось.

С «Трактором» нормально простились? Разошлись – и всё. К руководству «Трактора» вообще вопросов нет. Анвар Гатиятулин – не подходящий тренер для Шумакова? Скорее, Шумаков не его игрок», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

За челябинский клуб российский нападающий сыграл в 18 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи, суммарно записав на свой счёт четыре очка. В декабре «Трактор» расторг контракт с хоккеистом, который перешёл в минское «Динамо».