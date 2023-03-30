Жамнов: контракт со сборной? Ни с кем не разговаривал на эту тему

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал слухи в СМИ о том, что ФХР не собирается продлевать со специалистом контракт из-за недовольства его результатами на посту тренера национальной команды.

«Откуда у вас такая информация? Спросите там, где узнавали. Мы ещё вообще ни с кем не разговаривали на тему моего контракта», — цитирует Жамнова «РИА Новости».

На Кубке Первого канала в декабре 2022 года сборная России под руководством Жамнова уступила в решающем матче сборной Беларуси 4:5 Б.

Напомним, 14 марта 2023 года «Спартак» объявил об утверждении на пост главного тренера Алексея Жамнова. Кроме того, специалист занимает должность советника председателя наблюдательного совета «Спартака» и руководителя проекта «Академия «Спартак».