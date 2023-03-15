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Жамнов – о работе в сборной России: у меня действующий контракт с ФХР до конца мая

Жамнов – о работе в сборной России: у меня действующий контракт с ФХР до конца мая
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал назначение на пост главного тренера «Спартака» и сообщил, что будет возглавлять сборную России до конца мая текущего года.

«Переговоры велись долго, не неделю и не несколько дней, больше месяца. Решение принималось долго и взвешенно, даже близко не за один день. Контракт заключён на два сезона.

Остаюсь ли главным тренером сборной России, советником председателя правления «Спартака», руководителем академии? Советником я уже точно не буду (смеётся), а что касается спартаковской академии, то на этой должности я остаюсь. По поводу главного тренера сборной России по хоккею могу сказать, что у меня действующий контракт с ФХР до конца мая», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, вчера, 14 марта, «Спартак» объявил о назначении Алексея Жамнова на пост главного тренера.

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