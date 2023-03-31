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Мэттью Ткачук стал четвёртым хоккеистом, набравшим 100 очков в этом сезоне НХЛ

Мэттью Ткачук стал четвёртым хоккеистом, набравшим 100 очков в этом сезоне НХЛ
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В эти минуты в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости в матче идёт второй период. Счёт — 3:1 в пользу «Флориды».

Счёт в матче был открыт на второй минуте встречи — Шон Фаррелл вывел хозяев льда вперёд. На пятой минуте игрового времени усилиями Антона Лунделля с передач Мэттью Ткачука и Ээту Луостаринена «Флорида» сравняла счёт.

На старте второго периода отличился уже Ткачук, выведя «Флориду» вперёд, а на 25-й минуте Мэттью оформил дубль.

Таким образом, набрав три очка, Ткачук записал на свой счёт уже сотый балл за результативность в нынешнем сезоне. На счету американца 37 голов и 63 передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Фаррелл (Эванс) – 01:22 (5x5)   1:1 Лунделль (Луостаринен, Ткачук) – 04:09 (5x5)   1:2 Ткачук (Райнхарт, Монтур) – 23:59 (5x4)   1:3 Ткачук (Лунделль, Экблад) – 25:57 (5x5)   1:4 Лунделль – 50:15 (5x5)   2:4 Арве-Пинар (Хоффман, Мэтисон) – 58:35 (6x4)   2:5 Ткачук (Барков, Райнхарт) – 59:40 (en)

Ткачук стал четвёртым хоккеистом, достигшим отметки в 100 очков в нынешнем секзоне НХЛ — ранее её1 преодолели Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Никита Кучеров.

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