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Мэттью Ткачук стал четвёртым хоккеистом, набравшим 100 очков в этом сезоне НХЛ

В эти минуты в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости в матче идёт второй период. Счёт — 3:1 в пользу «Флориды».

Счёт в матче был открыт на второй минуте встречи — Шон Фаррелл вывел хозяев льда вперёд. На пятой минуте игрового времени усилиями Антона Лунделля с передач Мэттью Ткачука и Ээту Луостаринена «Флорида» сравняла счёт.

На старте второго периода отличился уже Ткачук, выведя «Флориду» вперёд, а на 25-й минуте Мэттью оформил дубль.

Таким образом, набрав три очка, Ткачук записал на свой счёт уже сотый балл за результативность в нынешнем сезоне. На счету американца 37 голов и 63 передачи.

Ткачук стал четвёртым хоккеистом, достигшим отметки в 100 очков в нынешнем секзоне НХЛ — ранее её1 преодолели Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Никита Кучеров.