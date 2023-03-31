«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» в НХЛ

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу по итогам встречи одержали хозяева со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).
Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте встречи — отличился Эрик Хаула, выведя «Нью-Джерси» вперёд. Ещё до конца первого периода усилиями Тимо Майера «Дэвилз» удвоили преимущсетво в счёте.
В середине второго периода «Рейнджерс» удалось сократить отставание в счёте усилиями Криса Крайдера. Однако на большее гостей льда не хватило — до конца матча зрители голов так и не увидели.
«Рейнджерс» потерпели первое поражение в последних четырёх матчах. «Нью-Джерси» одержал вторую победу в последних пяти встречах.
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