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«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» в НХЛ

«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» в НХЛ
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В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу по итогам встречи одержали хозяева со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте встречи — отличился Эрик Хаула, выведя «Нью-Джерси» вперёд. Ещё до конца первого периода усилиями Тимо Майера «Дэвилз» удвоили преимущсетво в счёте.

В середине второго периода «Рейнджерс» удалось сократить отставание в счёте усилиями Криса Крайдера. Однако на большее гостей льда не хватило — до конца матча зрители голов так и не увидели.

«Рейнджерс» потерпели первое поражение в последних четырёх матчах. «Нью-Джерси» одержал вторую победу в последних пяти встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Хаула (Хэмилтон, Зигенталер) – 05:17 (5x5)   2:0 Майер (Хьюз, Хишир) – 17:03 (5x4)   2:1 Крайдер (Зибанеджад) – 33:24 (5x4)
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