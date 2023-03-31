Расписание финалов конференций плей-офф КХЛ Кубка Гагарина — 2023

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В субботу, 1 апреля, стартуют серии в рамках третьего раунда плей-офф Кубка Гагарина 2023 года.

В финале Восточной конференции встретятся казанский «Ак Барс» и омский «Авангард». Казанцы последовательно обыграли в предыдущих раундах «Нефтехимик» и «Адмирал» в шести матчах. Омичи в первом раунде справились в пяти матчах с «Сибирью» и всухую обыграли магнитогорский «Металлург».

В финале Западной конференции встретятся СКА и ЦСКА. Питерцы в шести матчах первого раунда прошли минское «Динамо», а затем всухую завершили серию с «Торпедо». Московские армейцы провели две подряд семиматчевые серии, в которых оказались сильнее «Северстали» и «Локомотива».

Расписание финалов конференций КХЛ:

СКА — ЦСКА — 2, 4, 6, 8, в случае необходимости — 10, 12, 14 апреля 2023 года;

«Ак Барс» — «Авангард» — 1, 3, 5, 7, в случае необходимости — 9, 11, 13 апреля 2023 года.