Расписание финалов конференций плей-офф КХЛ Кубка Гагарина — 2023

В субботу, 1 апреля, стартуют серии в рамках третьего раунда плей-офф Кубка Гагарина 2023 года.
В финале Восточной конференции встретятся казанский «Ак Барс» и омский «Авангард». Казанцы последовательно обыграли в предыдущих раундах «Нефтехимик» и «Адмирал» в шести матчах. Омичи в первом раунде справились в пяти матчах с «Сибирью» и всухую обыграли магнитогорский «Металлург».
В финале Западной конференции встретятся СКА и ЦСКА. Питерцы в шести матчах первого раунда прошли минское «Динамо», а затем всухую завершили серию с «Торпедо». Московские армейцы провели две подряд семиматчевые серии, в которых оказались сильнее «Северстали» и «Локомотива».
Расписание финалов конференций КХЛ:
СКА — ЦСКА — 2, 4, 6, 8, в случае необходимости — 10, 12, 14 апреля 2023 года;
«Ак Барс» — «Авангард» — 1, 3, 5, 7, в случае необходимости — 9, 11, 13 апреля 2023 года.
- 31 марта 2023
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