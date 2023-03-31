«Сокол» в третьем овертайме вырвал победу у «Рубина» и повёл в полуфинальной серии — 2-0

В Красноярске на стадионе «Платинум Арена» закончился второй матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сокол» принимал тюменский «Рубин». Встреча завершилась в третьем овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0).

На пятой минуте Владислав Сёмин вывел тюменскую команду вперёд. На восьмой минуте Игнат Коротких сравнял счёт. Второй период прошёл без голов. На 44-й минуте Владислав Сёмин оформил дубль. На экваторе третьего игрового отрезка Евгений Астанков восстановил равенство в счёте — 2:2. Команды доиграли до третьего овертайма, на 11-й минуте которого (и 111-й минуте всего матча) Константин Майоров принёс победу «Соколу».

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу красноярцев. Следующий матч пройдёт через три дня, 3 апреля. Команды сыграют в Тюмени.