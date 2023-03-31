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«Сокол» в третьем овертайме вырвал победу у «Рубина» и повёл в полуфинальной серии — 2-0

«Сокол» в третьем овертайме вырвал победу у «Рубина» и повёл в полуфинальной серии — 2-0
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В Красноярске на стадионе «Платинум Арена» закончился второй матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сокол» принимал тюменский «Рубин». Встреча завершилась в третьем овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0).

ВХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
31 марта 2023, пятница. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
Окончен
3 : 2
ОТ
Рубин
Тюмень
0:1 Сёмин (Дюрягин, Дробин) – 04:09 (5x5)   1:1 Коротких (Цыбин, Гиздатуллин) – 07:36 (5x4)   1:2 Сёмин (Чемерикин, Лютов) – 43:24 (5x5)   2:2 Астанков (Майоров, Цыбин) – 50:09 (5x5)   3:2 Майоров (Астанков, Цыбин) – 110:13 (5x5)

На пятой минуте Владислав Сёмин вывел тюменскую команду вперёд. На восьмой минуте Игнат Коротких сравнял счёт. Второй период прошёл без голов. На 44-й минуте Владислав Сёмин оформил дубль. На экваторе третьего игрового отрезка Евгений Астанков восстановил равенство в счёте — 2:2. Команды доиграли до третьего овертайма, на 11-й минуте которого (и 111-й минуте всего матча) Константин Майоров принёс победу «Соколу».

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу красноярцев. Следующий матч пройдёт через три дня, 3 апреля. Команды сыграют в Тюмени.

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