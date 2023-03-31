Кинг — о встрече с боссами «Магнитки»: как мафиози, у одного дипломат прикован наручником

Бывший главный тренер «Металлурга» Дэйв Кинг рассказал несколько интересных историй о своём пребывании в России. Кроме того, канадский специалист вспомнил, как на него вышли представители магнитогорского клуба.

«Я был на чемпионате мира, когда мне позвонили русские агенты и сказали, что «Магнитка» хочет со мной встретиться. Пошёл с ними позавтракать, на встрече было несколько человек. Все выглядели как мафиози, я ещё подумал — божечки. У них был тот ещё видок, а у одного ещё рука была прикована наручником к дипломату.

В общем, они пригласили меня в Магнитогорск, а я думаю — где вообще этот Магнитогорск? Никогда о нём не слышал. Но меня сразу захватила эта идея. Я тренировал против русских, неплохо было бы узнать изнутри, как они играют. Ну и мне всегда нравились приключения, так что решил попробовать. И я ни о чём не пожалел, это был незабываемый опыт. Каждый день случалось что-то интересное.

Я подкармливал там бродячих собак, и они со мной бегали по холмам, по мусору, стаей из 14–15 собак. И как-то бегу, вижу какой-то пластиковый навес, а из-под него торчат ноги. Остановился, а там мужик спит — в минус 40! Под пластиковым навесом! Вот такие приключения интересны.

А в другой раз за ареной увидел, как что-то висит на дереве. Думаю — что это, чёрт побери, такое. А это овца. Кто-то убил овцу и подвесил на дереве. Подумал: где я, на какой планете, это вообще реально? Каждый день там происходит что-то невероятное», — сказал Кинг в подкасте Spittin’ Chiclets.

Напомним, канадский специалист тренировал «Металлург» лишь один сезон — 2005/2006. В том чемпионате магнитогорский клуб под руководством Кинга стал победителем регулярного первенства, а также выиграл бронзовые медали чемпионата России.

Полное интервью с Кингом можно прочитать на «Чемпионате»: