Сергачёв вышел на второе место в истории «Тампы» по количеству передач среди защитников

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (5:1).
Как отмечает пресс-служба НХЛ, для 24-летнего игрока «молний» этот ассист стал 187-м за команду. По этому показателю Сергачёв вышел на второе место среди защитников в истории клуба, сравнявшись с Дэном Бойлом. Канадцу понадобилось провести 394 встречи за «Тампу». На счету Сергачёва 432 матча. За это время российский защитник набрал 231 (44+187) очко.
Отметим, что лидирует по этому показателю швед Виктор Хедман, отдавший 506 результативных передач.
Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Матч прошёл в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и закончился победой хозяев со счётом 5:1.
- 31 марта 2023
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