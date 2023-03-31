«Бонусы феноменальные». Кинг назвал сумму, которую давали за победу в матче в «Магнитке»

Бывший главный тренер «Металлурга» Дэйв Кинг рассказал, какие бонусы давали за каждую победу команды. Канадский наставник провёл в магнитогорском клубе лишь один сезон — 2005/2006.

«Этим хороши КХЛ и Россия — зарплаты там были ну очень привлекательные. Поэтому я туда и поехал. Но не только, я был по-настоящему очарован русским хоккеем, за 10 лет в сборной много поиграл против русских, поэтому хотел увидеть всё своими глазами. Но зарплата там хорошая, это да.

А бонусы там были феноменальными! Нам давали $ 1500 за победу, а мы в том сезоне проиграли всего четыре матча, бонусы были огромными. Но, если кто-то налажает, ему придётся несладко, потому что все понимают, что бонусы пропадают. Поэтому Малкин был так популярен в команде, он своей игрой давал всем по $ 1500 за матч. Бонусы — крутая штука, в Магнитогорске они были, в Ярославле — нет.

Деньги клал на счёт в швейцарском банке, переводил через русский банк в Швейцарию. А за год до того, как я приехал в «Магнитку», их третьего вратаря застрелили в парадной и ограбили в день получки. Тогда платили наличкой, надо было самому нести деньги в банк. Тогда там был Дикий Запад, но в финансовом плане это отличное место для работы тренером. Каждый день приключения», — сказал Кинг в подкасте Spittin’ Chiclets.

Напомним, канадец был главным тренером «Металлурга» в сезоне-2005/2006 и тогда же привёл клуб к золоту регулярного первенства и бронзе чемпионата России. С 2014 по 2015 год Кинг возглавлял «Локомотив». Под его руководством железнодорожники стали финалистами Западной конференции КХЛ и выиграли бронзовые медали чемпионата России (2014).

Полное интервью с Кингом можно прочитать на «Чемпионате»: