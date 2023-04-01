Два ассиста Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Дейтройт»
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:2.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Кайл Коннор, Блейк Уилер, Марк Шайфли, Дилан Демело, Нино Нидеррайтер и Николай Элерс. Российский форвард Владислав Наместников записал в свой актив две результативные передачи.
У гостей забивали Дэвид Перрон и Джо Велено.
После этого матча «Детройт» занимает седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, «Виннипег», в свою очередь, занимает шестое место в таблице Центрального дивизиона.
НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2023, суббота. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Коннор (Диллон, Шайфли) – 06:56 (5x5) 2:0 Уилер (Элерс, Наместников) – 11:57 (5x5) 3:0 Шайфли (Пионк, Коннор) – 13:34 (5x5) 4:0 Демело (Эпплтон, Лаури) – 21:20 (5x5) 5:0 Нидеррайтер (Эпплтон, Демело) – 33:42 (5x5) 6:0 Элерс (Уилер, Наместников) – 45:07 (5x5) 6:1 Перрон (Зайдер) – 50:41 (5x4) 6:2 Велено (Лафф, Эрни, Ларкин) – 51:02 (5x5)
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