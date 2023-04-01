Два ассиста Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Дейтройт»

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Кайл Коннор, Блейк Уилер, Марк Шайфли, Дилан Демело, Нино Нидеррайтер и Николай Элерс. Российский форвард Владислав Наместников записал в свой актив две результативные передачи.

У гостей забивали Дэвид Перрон и Джо Велено.

После этого матча «Детройт» занимает седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, «Виннипег», в свою очередь, занимает шестое место в таблице Центрального дивизиона.