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Ак Барс — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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«Ак Барс» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 17:00

«Ак Барс» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 17:00
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Сегодня, 1 апреля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» «Ак Барс» сыграет с «Авангардом» в первом матче серии финала Восточной конференции плей-офф КХЛ.

Матч начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
01 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В сезонной серии между командами четыре победы одержали хоккеисты «Ак Барса», две победы на счету «Авангарда». Команды в третий раз подряд встретятся между собой в плей-офф. Всего в КХЛ эти команды встречались между собой шесть раз на разных стадиях Кубка Гагарина. Последние три серии остались за омичами. Всего в этом противостоянии в плей-офф КХЛ счёт равный — 3-3.

Напомним, «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и «Адмирал». «Авангард», в свою очередь, прошёл «Сибирь» и «Металлург».

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