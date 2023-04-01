Сегодня, 1 апреля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» «Ак Барс» сыграет с «Авангардом» в первом матче серии финала Восточной конференции плей-офф КХЛ. В сезонной серии между командами четыре победы одержали хоккеисты «Ак Барса», две победы на счету «Авангарда».

«Чемпионат» предлагает угадать исход матча и пройти опрос: «Кто выиграет первый матч серии «Ак Барс» — «Авангард»?»

Команды в третий раз подряд встретятся между собой в плей-офф. Всего в КХЛ эти команды встречались между собой шесть раз на разных стадиях Кубка Гагарина. Последние три серии остались за омичами. Всего в этом противостоянии в плей-офф КХЛ счёт равный — 3-3.

Напомним, «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и «Адмирал». «Авангард», в свою очередь, прошёл «Сибирь» и «Металлург».