Немчинов: думаю, серия «Ак Барса» и «Авангарда» затянется минимум на пять матчей

Двукратный чемпион мира по хоккею и серебряный призёр Олимпиады-1998 в Нагано Сергей Немчинов рассказал, какой хоккей ожидает увидеть в финале Восточной конференции КХЛ между «Ак Барсом» и «Авангардом», и выделил сильные стороны команд.

«Я считаю, что «Ак Барс» и «Авангард» – это равные по силам соперники. В предыдущие три года преимущество было у Омска, но это уже история. Составы обновились, новые тренеры возглавляют команды, поэтому, думаю, будет интересная игра. Я не думаю, что это будет короткая серия, думаю, она затянется минимум на пять матчей.

У команд есть одно ударное звено, а остальные на подхвате? В самом деле, у этих команд есть ударные звенья, которые больше времени проводят на льду, чаще выходят в большинстве. Они и забивают больше всех в команде. Ну а то, что вы говорите про других игроков на подхвате, я с этим не согласен. И в одной, и в другой команде очень хороший подбор игроков. В плей-офф каждый игрок важен и нужен для победы.

В противостоянии между Демченко и Биляловым у кого преимущество? Считаю, что здесь нет ни у кого преимущества. Вратари сильные, оба хорошо играли в регулярном чемпионате и в первых двух раундах плей-офф тоже проявили себя здорово. Многое в этой серии будет зависеть от игры вратарей.

Тренерское противостояние? Конечно, у Зинэтулы Хайдаровича опыта больше, он не раз выигрывал Кубок Гагарина. Здесь преимущество в опыте на стороне Казани. Но в то же время Михаил Григорьевич пришёл в команду и её стабилизировал. Стабилизировал игру, команда поверила в него и теперь здорово играет», – цитирует Немчинова Metaratings.ru.

Первый матч финала Востока между «Ак Барсом» и «Авангардом» пройдёт сегодня, 1 апреля. Начало матча в Казани — в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.