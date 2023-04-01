«Себя Тренер Смерть он почему-то не называет». Бывший тренер «Магнитки» ответил Кингу

Бывший тренер «Металлурга» по физической подготовке Виктор Гудзик раскритиковал недавние слова бывшего главного тренера магнитогорской команды Дэйва Кинга, назвавшего специалиста «Доктором Смерть». Кинг работал в Магнитогорске с мая 2005 по сентябрь 2006 года, а после этого написал книгу «Король России», в которой написал много различных историй про работу и жизнь в стране.

«Идёт пропаганда против России. Сколько лет Кинг повторяет одно и то же, всех оклеветал. В то время с ним разорвали контракт, потому что он завалил команду, почти на последнее место откатились. А до этого ещё в плей-офф Евгения Малкина загнал: перевёл игру на два звена, а не учёл, что площадка здесь больше, чем в Канаде. Из-за этого Малкин убежал, сказал, что не хочет с Кингом работать: «Я умру с ним». Себя Тренер Смерть он почему-то не называет. Его уволили, и он обиделся. Поэтому Кинг со злости и написал книгу, перенёс свой негатив.

Насочинял про «Магнитку», про Геннадия Величкина, про доктора, что он якобы был гинекологом, и про меня тоже. Одно враньё. Я выдавал витамины – кто хотел, тот их пил, всё было по желанию. Никакого допинга и быть не могло, команду постоянно проверяли. 18 лет уже прошло, почему Кинг всё время это вспоминает? Другой тренер, Фёдор Канарейкин, на его место тогда пришёл, выправил ситуацию, и мы стали чемпионами. Из Ярославля Кинг тоже со скандалом ушёл. Таких людей нельзя приглашать в страну.

Кинг вспоминал, что меня не пустили в Германию якобы из-за допинговых дел? Я спокойно ездил в Германию и до, и после. А тогда меня не пустили из-за неоплаченного штрафа за парковку», — цитирует Гудзика «РБ Спорт».

Спустя почти 10 лет Кинг вернулся к работе в России и с 2014 по 2015 год возглавлял ярославский «Локомотив». Канадский специалист рассказывал, как поддерживал Евгения Малкина в его отъезде из России, из-за чего, по его мнению, он был уволен из «Металурга». Полное интервью с Кингом читайте на «Чемпионате»: