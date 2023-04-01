The Athletic: будущее Юрова подвисло в воздухе. Видимо, в КХЛ заставляют продлить контракт

Журналисты The Athletic Майкл Руссо и Джо Смит поделились информацией о будущем российского нападающего «Металлурга» Данилы Юрова. Права на форварда в НХЛ принадлежат «Миннесоте Уайлд».

«Ближайшее будущее Юрова подвисло в воздухе. Когда сезон Данилы в КХЛ закончился, генеральный менеджер Билл Герин планировал поговорить со своими ребятами из отдела по развитию игроков Брэдом Бомбардиром, Мэттом Хендриксом и Коди Маклеодом, а также снова связаться с агентом Риком Комаровым, чтобы определить наилучший план действий на будущее для своего первого драфт-пика-2022.

Как и многие 19-летние игроки в КХЛ, Юров метался туда-сюда между магнитогорским «Металлургом» и их командой в МХЛ, а когда поднимался в КХЛ, получал крошечное и непостоянное время на льду, особенно в плей-офф. Как обычно с российскими юношами, это сложная ситуация — его команда, вероятно, пытается заставить его подписать новый контракт.

Обычно, когда игрок переподписывает соглашение, как проспект «Уайлд» Марат Хуснутдинов в этом сезоне в СКА, его игровое время волшебным образом увеличивается в следующем сезоне. «Уайлд», вероятно, предпочли бы, чтобы Юров остался в КХЛ, потому что исторически молодые российские игроки там хорошо развиваются, и ему там будет лучше, чем в АХЛ. Просто посмотрите на Кирилла Капризова и 20-летнего Хуснутдинова, увеличившего свою результативность с 12 очков в 32 матчах в прошлом сезоне до 41 в 63 встречах в нынешнем чемпионате — как примеры игроков «Миннесоты».

Но, если «Уайлд» беспокоятся о том, что время Юрова останется ограниченным, что не пойдёт на пользу никому, у них может не остаться другого выбора, кроме как подписать его и привезти задолго до того срока, какой они планировали. Юров набрал 12 очков в 59 матчах КХЛ и 15 баллов в 12 встречах МХЛ в регулярном чемпионате. Он не набрал очков в 11 матчах плей-офф из-за нехватки игрового времени.

Идеального решения не существует, но, по крайней мере, в фарм-клубе «дикари» могут контролировать его игровое время, и он будет работать с персоналом «Миннесоты» каждый день», — говорится в сообщении.