Канадский тренер рассказал о совете Малкину перед его побегом в НХЛ

Бывший главный тренер «Металлурга» Дэйв Кинг поделился мнением о российском нападающем «Питтсбург Пингвинз» Евгении Малкине. Кроме того, канадский специалист рассказал о совете, который дал форварду во время работы в магнитогорском клубе. В тот момент Малкин играл за «Металлург». В 2006 году Малкин сбежал в НХЛ, где его ждали в «Питтсбурге». Россиянин был задрафтован «пингвинами» в 2004 году в первом раунде под общим вторым номером.

«Малкин — здоровый парень, метр девяносто, 90 килограммов. И он способен улетучиться с шайбой, играя один на один. Вот он тут, а спустя мгновенье его уже нет, он мог обыгрывать «один на один», не боялся идти в такую борьбу. Мне нравился его позитивный настрой, он всегда играл с мыслью, что у него всё получится. И по большей части получалось, он был великолепен. В мой первый год в «Магнитке» он стал лучшим бомбардиром лиги, а в регулярке мы проиграли всего пять или шесть матчей. И в половине победных матчей именно он давал результат — забивал или отдавал передачу на решающий гол. Единственной нашей проблемой в том сезоне было то, что он играл в молодёжной сборной, в национальной команде, провёл 90–100 матчей и к плей-офф уже совершенно выдохся. Поэтому, наверное, мы и не смогли стать чемпионами.

Малкин — отличный парень. Я общался с ним на сборах перед вторым сезоном, было видно, что он недоволен и очень хочет уехать в «Питтсбург». Мы связались с Марио Лемье по телефону, он объяснил, что «Питтсбург» его ждёт. Помню, сказал тогда Малкину: тебе надо сделать то, что должен. А он был с нами, подписал контракт, его родителям подарили новый домик у озера. Но я сказал ему — делай то, что по-настоящему хочешь. Ты готов к НХЛ, если решишь уехать.

Пару недель спустя мы поехали в Финляндию, загружаемся в автобус, а Малкина нет. Оказалось, финский агент встретил его, провёл через досмотр и увёз его. Мы ничего не заметили. Он принял решение и уехал. Думаю, это было правильное решение. Думаю, в конечном итоге это стоило мне работы, потому что я не склонял его к тому, чтобы остаться.

Малкин выиграл гонку бомбардиров в 19 лет, был готов играть в НХЛ. Он на сборах был удручённым. А вы же его знаете, он хороший парень, всегда кипит энергией. Но в то лето он был несчастлив, и я посоветовал ему поступать так, как хочется. То ли переводчик на меня настучал, то ли ещё что-то, но в итоге я оказался под перекрёстным огнём», — сказал Кинг в подкасте Spittin’ Chiclets.

Полное интервью с Кингом можно прочитать на «Чемпионате»: