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Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» разгромить «Сент-Луис», у Торопченко — голевая передача

Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» разгромить «Сент-Луис», у Торопченко — голевая передача
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2023, суббота. 20:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Новак (Евангелиста) – 04:46 (5x5)   2:0 Гласс (Новак, Евангелиста) – 07:20 (5x4)   3:0 Сиссонс – 27:36 (4x5)   4:0 Евангелиста (Шервуд, Новак) – 33:27 (5x5)   4:1 Росен (Торопченко) – 48:36 (5x5)   5:1 Тренин – 51:49 (5x5)   6:1 Томасино (Бэрри, Новак) – 58:06 (5x4)

В составе победившей команды шайбы забросили Томми Новак, Коди Гласс, Колтон Сиссонс, Люк Евангелиста, Яков Тренин и Филип Томасино. Новак и Евангелиста к голам добавили по две результативные передачи, суммарно набрав три очка. Тренин отыграл 16 минут 35 секунд и завершил матч с показателем полезности «+1». Егор Афанасьев не набрал очков, его игровое время составило 12:31.

За «Сент-Луис» отличился Калле Росен. Ему ассистировал Алексей Торопченко. Российский нападающий провёл на льду 14 минут 27 секунд и завершил матч с нулевым показателем полезности.

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