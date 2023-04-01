Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» разгромить «Сент-Луис», у Торопченко — голевая передача

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1).

В составе победившей команды шайбы забросили Томми Новак, Коди Гласс, Колтон Сиссонс, Люк Евангелиста, Яков Тренин и Филип Томасино. Новак и Евангелиста к голам добавили по две результативные передачи, суммарно набрав три очка. Тренин отыграл 16 минут 35 секунд и завершил матч с показателем полезности «+1». Егор Афанасьев не набрал очков, его игровое время составило 12:31.

За «Сент-Луис» отличился Калле Росен. Ему ассистировал Алексей Торопченко. Российский нападающий провёл на льду 14 минут 27 секунд и завершил матч с нулевым показателем полезности.