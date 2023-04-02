Хет-трик Така помог «Баффало» обыграть «Филадельфию»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Баффало Сэйбрз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 6:3 (1:1, 4:1, 1:1).

В составе «Бафаало Сэйбрз» отличились Кайл Окпосо, Джордан Гринвей, Джефф Скиннер и Алекс Так, оформивший хет-трик. В составе «Филадельфии» забитыми шайбами отметились Трэвис Конечны и Морган Фрост, оформивший дубль.

Для «Филадельфии» это поражение стало вторым в регулярном чемпионате Национальцной хоккейной лиги подряд. «Баффало» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах сезона.