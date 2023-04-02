Хет-трик Така помог «Баффало» обыграть «Филадельфию»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Баффало Сэйбрз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 6:3 (1:1, 4:1, 1:1).
В составе «Бафаало Сэйбрз» отличились Кайл Окпосо, Джордан Гринвей, Джефф Скиннер и Алекс Так, оформивший хет-трик. В составе «Филадельфии» забитыми шайбами отметились Трэвис Конечны и Морган Фрост, оформивший дубль.
Для «Филадельфии» это поражение стало вторым в регулярном чемпионате Национальцной хоккейной лиги подряд. «Баффало» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах сезона.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Фрост (Лемье, Эллисон) – 16:35 (5x5) 1:1 Окпосо (Кребс, Самуэльссон) – 19:50 (5x5) 1:2 Так (Миттельштадт) – 21:25 (5x5) 1:3 Гринвей (Джост, Далин) – 22:40 (5x5) 1:4 Скиннер (Миттельштадт, Пауэр) – 23:46 (5x5) 1:5 Так (Миттельштадт, Скиннер) – 36:02 (5x5) 2:5 Фрост (Фараби, Санхайм) – 36:24 (5x5) 3:5 Конечны (Кейтс) – 45:11 (5x5) 3:6 Так (Куинн) – 56:33 (4x5)
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